Roberto Brunetti, è morto Er Patata: come e le cause. Chi era l'attore che ha fatto Romanzo Criminale

Lutto nel mondo del cinema: è morto Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. L'attore è stato trovato senza vita nella serata di ieri, venerdì 3 giugno, intorno alle ore 22,30. Il cinquantacinquenne si trovava nella sua casa a Roma, e a lanciare l'allarme è stata la compagna dopo che Brunetti non rispondeva al citofono e al campanello del suo appartamento in via Arduino, in zona piazza Bologna.

A quel punto sono entrati in azione i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Salario, che arrivati sul posto ed entrati nell'abitazione hanno trovato Brunetti riverso sul letto. Sul corpo dell'attore non sono stati trovati segni di violenza, e anche l'appartamento era in ordine. Per chiarire le cause del decesso, pertanto, verrà eseguita l'autopsia sulla salma, che rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Brunetti, noto per aver interpretato Aldo Buffoni in Romanzo Criminale, il film sulla Banda della Magliana, in passato aveva preso parte anche a delle pellicole comiche e aveva avuto problemi economici. In un'intervista a Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso, aveva raccontato di vivere con il reddito di cittadinanza. Per sedici anni è stato il compagno di Monica Scattini, ma poi la loro storia è finita nel 2011. Nel 2017 un triste episodio di cronaca: l'attore era stato infatti arrestato nella capitale. Brunetti era stato fermato dai carabinieri in via Mameli: l'uomo, allora 50enne, era stato sorpreso mentre acquistava una dose di cocaina. Dopo la convalida dell'arresto, davanti al giudice monocratico, il magistrato aveva accolto la richiesta del pm, disponendo per Brunetti gli arresti domiciliari. Già nel 2009 era stato trovato in possesso di droga: cento grammi di hashish nascosti nel motorino. Una quantità in grado di procurare 550 dosi. Brunetti disse che erano per uso personale, ma i militari effettuarono anche una perquisizione nella sua abitazione, dove trovarono altri 100 grammi di hashish. Episodi, questi ultimi, che gli avevano precluso il ritorno sul grande schermo. Nel 2014 aveva aperto una pescheria, provando così a reinventarsi. Ma le difficoltà non sono finite. "Ho dovuto chiudere la pescherie perché ho due protesi, una al ginocchio e una all'anca", aveva spiegato a Barbara D'Urso. "Ora voglio lavorare: dal 2019 sono uscito dalla vicenda giudiziaria e ora voglio ricominciare", aveva detto.

