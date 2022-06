Linea Blu, le anticipazioni di oggi sabato 4 giugno: ecco dove sono. Tappa a Portofino per Donatella Bianchi

04 giugno 2022 a

Oggi, sabato 4 giugno, nuova puntata di Linea Blu su Rai 1. Alle 15,15 torna l'appuntamento con Donatella Bianchi, che farà rotta verso Portofino e dintorni. Una puntata nel segno dell’armonia, raggiunta, vissuta, come quella dei due apneisti che si immergono nel mare dell’Asinara. Un mondo che ormai li accoglie e li abbraccia in una dimensione di rispetto e beatitudine. Un’armonia come obiettivo, come fine ultimo. Da ripristinare in ambienti che hanno subìto gli atteggiamenti distruttivi da parte dell’uomo o che sono sofferenti per i cambiamenti climatici del pianeta. Una ricerca di armonia di cui, in questo caso, si fanno carico le aree marine protette e le riserve marine. "Andremo quindi a Cuba - si legge nella pagina Facebook del programma - per visitare con Sylvia Earle i Giardini della Regina mentre con l’università di Ancona proveremo a valutare lo stato di salute di una secca delle isole Tremiti a distanza di dieci anni dalla prima immersione". Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio, ci sarà Fabio Gallo che questa settimana visiterà Comacchio.

