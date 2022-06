Linea Verde, le anticipazioni di oggi sabato 4 giugno: dove sono. Discovery fa tappa a Lucca, Life si ferma a Isernia

04 giugno 2022 a

a

a

Nuovo doppio appuntamento con Linea Verde oggi, sabato 4 giugno, su Rai 1. Come di consueto, tornano i due episodi del programma amatissimo dagli italiani, in onda prima del telegiornale delle 13 e che portano il telespettatore alla scoperta di luoghi e tradizioni magici. Andiamo quindi a scoprire dove si fermerà il viaggio di Linea Verde Discovery e Linea Verde Life.

Kiev riconquista 20% territorio Severodonetsk, russi pronti a nuova offensiva a Sloviansk | Diretta, foto e video

Linea Verde Discovery, condotto da Angela Rafanelli, accompagna il telespettatore nel cuore della Toscana, nella splendida e selvaggia provincia di Lucca, guidandolo alla scoperta della Garfagnana con le sue molteplici bellezze e inaspettate usanze, nonché nel centro nevralgico del distretto cartario - uno dei più importanti in Europa - che ha saputo rielaborare l'antichissima tradizione della carta per farne il fortunato viatico in grado di accompagnare un intero territorio verso il futuro. Fra i luoghi meravigliosi che Angela Rafanelli scoprirà nel suo cammino, la selvaggia Cascata del Pendolino - con la sua romantica leggenda - e la Grotta del Vento, un vero e proprio viaggio nelle viscere della terra, capace di raccontare una storia millenaria. Il percorso per scoprire la storia della carta prosegue poi fra mulini tradizionali e lavorazioni centenarie, terminando nella splendida città di Lucca, capace di incantare il telespettatore grazie alle sue antichissime Mura e la spettacolare Torre Guinigi. Cambiamento climatico, ma anche energie rinnovabili e attenzione al domani sono i temi centrali della puntata che rivela al telespettatore una terra inaspettata che ha saputo rinnovarsi guardando al domani.

Grifo, Castori è ora il favorito per il dopo Alvini: più defilate le candidature di Longo e Diana

Linea Verde Life questa volta va alla scoperta di Isernia e della sua provincia, un territorio incontaminato e inedito, una realtà che stupisce per le sue tradizioni ma anche per la sua spinta all'innovazione portata avanti da giovani che hanno deciso di non abbandonare il proprio territorio. Non mancherà la ricetta di Federica De Denaro e poi il giro del gusto, all'insegna dell'oro bianco di Isernia: la cipolla, che vedremo riproposta in vari modi, curiosi e inaspettati.

Detenuti appiccano fiamme in carcere, 80 evacuati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.