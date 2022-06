L'Italia con voi, oggi venerdì 3 giugno Monica Marangoni visita il salone nautico di Venezia

03 giugno 2022 a

Oggi pomeriggio, venerdì 3 giugno, a partire dalle ore 18.30, su Rai Italia va in onda L'Italia con voi. Dal 28 maggio è tornato il Salone Nautico di Venezia, alla sua terza edizione, e si tiene nello storico Arsenale fino a domenica 5 giugno. A L’Italia con voi, Monica Marangoni ne parla con Simone Venturini, assessore al turismo del Comune di Venezia, con l’ammiraglio Andrea Romani, comandante dell’Istituto di studi Militari Marittimi e del presidio Marina Militare di Venezia, e con il cavalier Massimo Perotti, Ceo & Executive Chairman di Sanlorenzo. La “gig economy” è il nuovo modello economico, sempre più diffuso, in Italia e nel mondo, basato sul lavoro occasionale e a chiamata, anziché sul “posto fisso”.

Di questo, e di nuovi mestieri, discutono Marco Bentivogli, coordinatore di Base Italia, Ivana Pais, professoressa di Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università Cattolica di Milano, e Riccardo Marchica, country manager della piattaforma di logistica Byrd. Il momento musicale vede protagonista il gruppo musicale italiano La Scelta e Ismaila Mbaye, uno dei maggiori percussionisti senegalesi, che raccontano un importante progetto realizzato nella primavera del 2021, pensato come ponte di integrazione culturale tra l’Italia e il Senegal. Nella pagina dedicata alla moda, Fabiana Giacomotti, da Piazza Navona a Roma, racconta la moda crochet e le nuove tendenze basate sulla lavorazione a uncinetto.

Le Storie dal Mondo, infine, portano a Mar del Plata, in Argentina, per conoscere Alejandra Contessi, un’armatrice di origine italiana. L’Italia con voi va in onda a New York Toronto il 3 giugno alle ore 18.30, Los Angeles il 3 giugno alle ore 15.30, Buenos Aires San Paolo il 3 giugno alle ore 19.30, Sydney il 3 giugno alle ore 17.45, Pechino Perth il 3 giugno alle ore 15.45, Johannesburg il 3 giugno alle ore 14.

