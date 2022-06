Quarto Grado, i casi di questa sera venerdì 3 giugno in tv su Rete 4: le anticipazioni della puntata

03 giugno 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento con Quarto Grado questa sera, venerdì 3 giugno, su Rete 4. Il programma di approfondimento e discussione in studio su casi di cronaca che hanno appassionato e diviso il pubblico, con i misteri irrisolti degli ultimi trent'anni rivisti alla luce di nuovi documenti e interviste inedite, è condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Propaganda Live, tra gli ospiti anche Paolo Rossi

La trasmissione, a cura di Siria Magri, apre la puntata con il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato in un pozzo vicino a casa, a Toano (Reggio Emilia), la sera dell'11 maggio. I tre familiari indagati per la sua morte sono stati scarcerati: si tratta del genero Riccardo Guida, della figlia Silvia Pedrazzini e della moglie Marta Ghilardini. Intanto, gli inquirenti stanno investigando per capire come Pedrazzini sia finito nel pozzo: una morte accidentale oppure no?

DallArenaLucio, tanti big della musica italiana all'Arena di Verona per ricordare Lucio Dalla

Al centro della serata anche il mistero ancora irrisolto di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso. Le indagini sulla sua scomparsa proseguono, anche se gli interrogativi restano gli stessi: omicidio o suicidio? Gli elementi raccolti sino ad oggi non sono in grado di dirimere il giallo. Gli inquirenti continuano ad indagare per sequestro di persona a carico di ignoti, anche perché sia il marito Sebastiano Visintin, sia l’amico speciale Claudio Sterpin sembrano avere alibi di ferro.

Vitalia, Alessandro Giuli e il viaggio alla ricerca del significato profondo degli alberi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.