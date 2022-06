Romina Power: "Vorrei rivivere un giorno con Ylenia". Chi è l'ex moglie di Al Bano: quanti figli hanno

03 giugno 2022 a

Ultimo appuntamento con Oggi è un altro giorno, che chiude la stagione con l'appuntamento odierno - venerdì 3 giugno. Tra gli ospiti che saranno in studio con Serena Bortone, autentica padrona di casa del programma di Rai 1, ci sarà anche Romina Power. La cantante ed ex moglie di Al Bano, infatti, verrà intervistata dalla conduttrice.

Nei mesi scorsi era stata ospite di Verissimo, dove aveva affermato che se dovesse "rivivere un giorno della mia vita, vorrei riviverne uno immaginario, mi piacerebbe con tutti i miei figli, ma in particolare con Ylenia", ha detto la cantante, riferendosi alla primogenita scomparsa nel 1993. Mamma anche di Yari, Cristel e Romina Jr e da poco nonna per la terza volta, Romina Power ha detto: "Essere nonna non è come essere mamma, per esempio non hai potere decisionale e un po' mi dà fastidio non avere io il controllo". Parlando invece della figlia Cristel: "Lei è bravissima come mamma, molto organizzata, è come se fosse nata per fare la mamma".

Romina, all'anagrafe Romina Francesca, è nata a Los Angeles (in California) il 2 ottobre del 1951. Figlia d'arte, i genitori erano due celebri attori, Tyrone Power e Linda Christian che si conobbero in Messico. Il matrimonio avvenne in Italia nel 1949 e fu trasmesso anche in diretta radio. Ma il padre Tyrone è scomparso quando Romina aveva solo 7 anni. Il 15 novembre 1958, sul set del fil Salomone e la regina di Saba, Tyrone fu colto da un infarto, ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Aveva solo 44 anni, mentre Romina sette. Nel 1966 iniziò la sua carriera da cantante, vincendo il Festivalbar nel 1969 nella sezione Disco Verde con Acqua di mare. L'anno dopo si sposò con il cantante Al Bano, con il quale rimarrà legata per tre decenni. La coppia formò un sodalizio anche musicale. Ha partecipato a sei Festival di Sanremo, uno come solista e cinque in coppia con Al Bano: di questi, nel 1984 arrivò la vittoria con Ci sarà, mentre Felicità arrivò seconda, Nostalgia canaglia e Cara terra mia terze, Oggi sposi ottava. Nel 1999 arrivò la separazione da Al Bano, e di conseguenza la sua presenza sia in tv che nei palcoscenici si ridusse notevolmente. Ma nel 2013 il sodalizio musicale si riunì in occasione di tre concerti organizzati in Russia a Mosca, mentre in seguito venne organizzato un tour chiamato Al Bano & Romina Power Reunion Tour 2014, che proseguì fino al 2016. La coppia ha anche partecipato come ospite a due Festival di Sanremo.

