L'Eredità, oggi giovedì 2 giugno Silvia ancora campionessa vince 22.500 euro

Nuova puntata ricca di emozioni a L'Eredità, oggi giovedì 2 giugno. Il quiz game in onda su Rai 1, condotto da Flavio Insinna, non va in vacanza nemmeno per la Festa della Repubblica, ma anzi presenta al triello la sfida tra Laura, Silvia e Manuel.

Nel gioco che laurea uno dei tre campione di serata, il primo a fare un passo verso la ghigliottina è Laura, ma sbagliando dà la chance a Silvia di accedere alla ghigliottina. Risponde bene al primo quesito e si conferma sul senso della vecchia massima latina "la barba non fa il filosofo", andando così al gioco finale con 180mila euro.

Alla ghigliottina, quindi, Silvia deve legare le seguenti cinque parole: signore, civile, capo, perdere e settimo. Dopo una serie di dimezzamenti, ha giocato per 22.500 euro scrivendo anno. Il termine era quello corretto e così Silvia si è portata a casa il bottino.

