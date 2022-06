Gianni Morandi, stasera giovedì 2 giugno, l'inno di Mameli dall'Arena di Verona

02 giugno 2022 a

Questa sera in tv, giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, alle 20.30 su Rai 1, dalla suggestiva Arena di Verona, Gianni Morandi interpreterà ‘Il Canto degli italiani’, l’inno di Goffredo Mameli e Michele Novaro. L’Arena di Verona consolida, così, la tradizione di ospitare l’Inno d’Italia cantato da grandi artisti in occasione della Festa della Repubblica Italiana: basti ricordare le emozionanti interpretazioni di Vittorio Grigolo nel 2020 e de Il Volo nel 2021, entrambe trasmesse su Rai 1. Da un’idea di Gianmarco Mazzi e Federico Sboarina, con regia di Gaetano Morbioli, direzione musicale e d’orchestra del Maestro Diego Basso. Una interpretazione che si annuncia suggestiva e sembra ombra di dubbio inedita.

