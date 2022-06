Piazzapulita stasera giovedì 2 giugno su La7. Annunciata la partecipazione di Matteo Renzi

02 giugno 2022 a

Si annuncia particolarmente intensa stasera in tv, giovedì 2 giugno, la puntata di Piazzapulita, il talk condotto da Corrado Formigli e in onda ogni giovedì sera su La7 a partire dalle ore 21.15. Ovviamente ampio spazio al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, come del resto accade inevitabilmente da diverse settimane. Come sempre Piazzapulita farà il punto sull'andamento del conflitto che in questa fase pare più favorevole alla Federazione russa che sta facendo ampio utilizzo dell'artiglieria. Ma si parlerà anche delle conseguenze economiche che stanno condizionando numerosi paesi del pianeta. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? Riusciranno le truppe di Zelensky a resistere agli attacchi russi? Saranno efficaci le nuovi armi che l'Occidente continua a fornire all'Ucraina?

Stasera negli studi di Piazzapulita è atteso un ospite molto particolare. Annunciata, infatti, la presenza di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al centro di una complessa vicenda giudiziaria e autore de Il mostro, libro che sta ottenendo un grande successo. Renzi dirà le sue opinioni sulla guerra in Ucraina, ma anche su altri temi, a partire da quello della giustizia che in Italia continua a essere un anello molto debole. Ovviamente non ci sarà soltanto Matteo Renzi. Ospite di Corrado Formigli anche il vicepresidente del Centro Studi, Dmitrij Suslov. Parteciperanno alla puntata di questa sera anche i giornalisti Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Alberto Negri e Antonio Padellaro.

A Piazzapulita, inoltre, stasera ci saranno anche Nunzia De Girolamo, ex parlamentare e conduttrice televisiva, e Candido De Angelis, sindaco di Anzio. Tra gli ospiti non mancherà lo scrittore Stefano Massini, che come sempre proporrà uno dei suoi attenti e riflessivi mologhi. Nelle ultime settimane le puntate di Piazzapulita sono diventate via via sempre più intense, sia per l'incalzare del conflitto armato, esploso dopo la deplorevole invasione della , sia per le diverse posizioni di giornalisti, opinionisti e diplomatici che si sono succeduti negli studi di Corrado Formigli.

