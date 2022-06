Flavio Insinna contro l'invio delle armi in guerra: "Il risparmio va fatto sulle spese militari". Chi la compagna del conduttore: come si sono conosciuti

02 giugno 2022 a

Flavio Insinna sarà uno degli ospiti nella puntata odierna, giovedì 2 giugno, di Oggi è un altro giorno. Il conduttore de L'Eredità sarà infatti nello studio del salotto pomeridiano di Rai 1, condotto da Serena Bortone e in onda dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì. Il programma si concluderà domani, venerdì 3 giugno, prima di prendersi una pausa estiva.

Insinna, in questi mesi invernali in cui come di consueto è stato al comando del quiz game di Rai 1, non ha mancato di dire la sua su un argomento spinoso come la guerra in Ucraina. Il conduttore si è infatti schierato nel corso di una puntata in cui la parola da indovinare alla ghigliottina era risparmio. Insinna ha detto che per lui "il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare e con quei soldi andrebbero costruiti scuole, ospedali, case". Una frase che è rimasta impressa nella mente dei tanti italiani che ogni giorno seguono il programma, in onda prima del telegiornale delle 20.

Lato vita privata, il conduttore de L'Eredità è molto riservato. Negli anni scorsi era uscita la notizia della decisione dell'annullamento del matrimonio con la moglie Mariagrazia Dragani. In seguito, Insinna si è legato ad Adriana, una grande sportiva che i telespettatori italiani hanno già conosciuto proprio in tv, avendo partecipato ad Affari tuoi. I due non hanno figli, e lo stesso attore e condutture in passato aveva rivelato di non volerli nemmeno in futuro.

