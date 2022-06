Franco Nero, chi è l'attore: dal sequel di Django al film con Kevin Spacey fino al nuovo libro. La vita privata: le mogli e i figli. Il vero nome

02 giugno 2022 a

a

a

Grande ospite nella puntata odierna, giovedì 2 giugno, di Oggi è un altro giorno: nello studio del programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, infatti, ci sarà anche Franco Nero. L'attore, uno dei più importanti nel panorama del western italiano, ha recentemente scritto un libro insieme a Lorenzo De Luca, “Django e gli altri. Molte storie, una vita”, edito da Rai Libri.

Caro Presidente, Rai 3 ripercorre gli ultimi 50 anni della Repubblica

"Io non ci avevo mai pensato, me l’ha chiesto la Rai. Purtroppo non mi hanno dato molto tempo, da dicembre a marzo. Per raccontare la mia vita ci vorrebbero dieci romanzi. Questo lo considero un piccolo assaggio - ha raccontato l'attore a La nuova Sardegna - Django? Django non muore mai. Vorrei tanto fare un altro sequel, “Django vive ancora”. Stiamo lavorando alla sceneggiatura, spero di realizzarlo quest’anno". Nel cast del suo ultimo film da regista c'è anche Kevin Spacey. "È uno degli attori più grandi della storia che ha sbagliato come sbagliamo tutti noi. Nel frattempo ha già vinto molte cause intentate negli anni. Quando mi è stato proposto ho detto: “perché no?”. Nella vita bisogna sapere perdonare. Non si può essere al pari degli altri, bisogna cercare di ridargli vita e coraggio".

Lotto e Superenalotto, oggi niente estrazioni per la Festa della Repubblica. Il nuovo calendario

L'attore, che all'anagrafe si chiama Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, è nato a San Lazzaro Parmense (Parma) il 23 novembre 1941. Nero è diventato famoso, appunto, per il film Django, che gli è valso un cameo nel più celebre Django Unchained, capolavoro di Quentin Tarantino del 2012, con Jamie Foxx. Nel 1967, sul set di Camelot, ha conosciuto l’attrice Vanessa Redgrave. Il loro è stato subito amore e due anni dopo è nato il figlio Carlo Gabriel Nero. La relazione si è conclusa poco dopo e Nero ha avuto diverse altre storie importanti, tra cui quella con Mauricia Mena, dalla quale ha avuto il suo secondogenito Francesco. Ma tra l'attore e Vanessa Redgrave l'amore non si è mai sopito e nel 2006 si sono nuovamente sposati in gran segreto.

Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.