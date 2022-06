Dritto e Rovescio, le anticipazioni e gli ospiti della puntata stasera in tv, giovedì 2 giugno, su Rete 4. Del Debbio intervista Salvini

02 giugno 2022 a

a

a

Consueto appuntamento del giovedì sera su Rete 4: anche oggi, 2 giugno, va infatti in onda Dritto e Rovescio. La trasmissione condotta da Paolo Del Debbio non va in vacanza, nemmeno nel giorno della Festa della Repubblica. Come sempre, al centro della puntata ci sarà la guerra tra Ucraina e Russia, le sanzioni dell'Ue nei confronti di Mosca, ma anche il caro materie prime e carburanti.

Mattarella: "Alla pace si arriva con l'impegno di uomini e Stati. Sosteniamo l'Ucraina invasa"

Molti gli ospiti che si susseguiranno nello studio o saranno collegati da remoto. Tra questi, Del Debbio intervisterà Matteo Salvini. Con il leader della Lega si dibatterà, appunto, del conflitto e di tutte le ripercussioni della guerra sull’economia italiana e mondiale. Nel corso della serata, ampio spazio al tema energetico con il blocco del petrolio, il tetto imposto al prezzo del gas e i rincari che stanno mettendo in ginocchio i cittadini. Focus sul lavoro stagionale sottopagato e sulla mancanza di personale. Infine, si parlerà del referendum del 12 giugno in materia di giustizia, con tutto ciò che gli italiani devono sapere. E ancora, il presentatore avrà come ospiti anche Andrea Romano, Andrea Ruggieri, Marta Collott, Roberto Calderoli e Luigi De Magistris. Insomma, una puntata come sempre che si preannuncia ricca di temi e di discussioni. Ovviamente, su Rete 4.

Caro Presidente, Rai 3 ripercorre gli ultimi 50 anni della Repubblica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.