Stasera in tv mercoledì 1 giugno, su Rete 4 c'è Controcorrente. Le anticipazioni e gli ospiti di Veronica Gentili

Nuovo appuntamento con Controcorrente - Prima serata oggi, mercoledì primo giugno, su Rete 4. Dalle 21,25 va in onda il programma condotto da Veronica Gentili, che tratterà molti temi di attualità. Dalla guerra in Ucraina al mondo del lavoro, tanti gli argomenti che saranno toccati dalla giornalista e dai suoi ospiti. Tra questi, ci sarà Michele Santoro, che si confronterà con Veronica Gentili e con Federico Rampini sui temi di attualità, la guerra in Ucraina e la politica italiana. Veronica Gentili intervisterà anche Sergey Markov, ex stretto consigliere di Putin ed ex deputato della Duma. Nel corso della puntata, si parlerà poi della polemica di questi giorni sul reddito di cittadinanza, che si intreccia con quella del lavoro sottopagato, e si cercherà di fare chiarezza sui referendum della giustizia, per cui si voterà domenica 12 giugno.

