L'Eredità, Silvia campionessa il 31 maggio 2022: perde Ghigliottina

Silvia ancora campionessa - oggi martedì 31 maggio 2022 - de L'Eredità, il quiz game in onda ogni giorno su Rai1 con Flavio Insinna alla conduzione, ma non riesce a vincere al gioco finale. Silvia è un’architetto e lavora presso una azienda di arredamento, grande appassionata di arte, ha già vinto 32.500 euro.

L'Eredità, Silvia di nuovo campionessa dopo la vittoria alla Ghigliottina di ieri

Al triello ci arrivano Silvia con Gloria e Priscilla. Le risposte alle domande decisive (Eupalla immaginaria dea calcio per Gianni Brera e la zampogna è uno strumento aerofono a sacco) lanciano proprio la campionessa in carica alla sua quarta Ghigliottina in cinque puntate.

Alla Ghigliottina la neo campionessa ci arriva con 90mila euro ma dopo un solo dimezzamento gioca per 45mila. Le parole da legare sono fondo, rock, passo, fuoco e rilascio. Silvia tenta di risolvere il gioco finale con il termine basso, ma quello vincente è lento.

