Dimartedì, stasera in tv 31 maggio La7: le anticipazioni e gli ospiti di Giovanni Floris

31 maggio 2022 a

a

a

Stasera in tv - oggi 31 maggio 2022 - va in onda su La7 il classico appuntamento con Dimartedì, il talk di informazione e approfondimento condotto da Giovanni Floris. Si parlerà dei temi di stringente attualità come la guerra in Ucraina, che ormai va avanti da oltre tre mesi. Con gli ospiti della puntata, si approfondiranno le immagini provenienti dal fronte di guerra, con le analisi degli esperti presenti in studio.

Boss in incognito torna su Rai 2, la nuova stagione parte stasera

Si parlerà della guerra e delle nuove sanzioni alla Russia, ma anche del costante aumento dei prezzi dell’energia e della posizione di Matteo Salvini nei confronti di Mosca. Come ogni martedì ci sarà anche il momento degli immancabili sondaggi Ipos di Nando Pagnoncelli sui temi più importanti dell’attualità italiana e internazionale, ma anche la cornice dedicata alla satira di Luca e Paolo, pronti a ironizzare sulle notizie finite copertina nell’ultima settimana, sia in Italia che all’estero.

(in aggiornamento)

La fortuna, la storia vera del relitto affondato carico di monete d'oro e ritrovato nel 2007

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.