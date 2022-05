Cartabianca, stasera in tv 31 maggio su Rai3: ospiti e anticipazioni del programma condotto da Bianca Berlinguer

31 maggio 2022 a

a

a

Stasera in tv - martedì 31 maggio 2022 - consueto appuntamento con Cartabianca dalle ore 21.15 su Rai3. Nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer oggi si tornerà a puntare i riflettori sui temi caldi che animano il dibattito italiano con servizi, reportage e approfondimenti preparati dalla sua redazione. Queste le anticipazioni della puntata stasera in tv su Rai3. Le nuove sanzioni alla Russia, con l’approvazione da parte della Ue del parziale embargo per il petrolio esportato da Mosca, gli sviluppi della guerra in Ucraina con le forze di Putin che stanno pressando con maggiore insistenza sul Donbass e Lugansk, e poi la politica interna con l’avvicinarsi delle elezioni e la controversa posizione di Matteo Salvini.

Corona show, dedica d'amore alla Berlinguer. Poi sulla Spigolatrice: "Come Naomi Campbell" | Video

Tra i temi le trattative diplomatiche con la Russia proseguono sottotraccia, ma l’impressione è che i leader dei due schieramenti – i presidenti Putin e Zelensky – non siano ancora decisi a sedersi al tavolo per trovare un accordo che preveda concessioni reciproche. La guerra è destinata a durare a lungo? E l’embargo totale al petrolio russo deciso dai paesi UE potrebbe essere la mossa finale per convincere Putin a concludere la sua operazione militare speciale? In Italia, nel frattempo, non mancano le polemiche, in particolar modo attorno al DDL concorrenza appena approvato dall’aula del Senato e ora atteso dalla votazione alla Camera che potrebbe nascondere insidie per il governo. Nell’esecutivo, inoltre, è sempre vivo lo scontro tra M5S e Draghi per l’invio delle armi all’Ucraina, una misura verso la quale i grillini continuano a essere fortemente critici.

Boss in incognito torna su Rai 2, la nuova stagione parte stasera

Tutto questo e molto altro oggi in tv, con Bianca Berlinguer e i suoi ospiti: politici, giornalisti, opinionisti ed esperti pronti ad animare il dibattito su tutti i temi in scaletta nel corso della nuova puntata. (in aggiornamento)

La fortuna, la storia vera del relitto affondato carico di monete d'oro e ritrovato nel 2007

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.