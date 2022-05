La fortuna, la storia vera del relitto affondato carico di monete d'oro: stasera in tv 31 maggio su Rai1

31 maggio 2022 a

Stasera in tv - martedì 31 maggio 2022 - seconda puntata della miniserie La fortuna in onda su Rai1 (dalle ore 21.30). Coproduzione americana e spagnola, diretta da Alejandro Amenabar (nel cast Alvaro Mel, Ana Polvorosa, Stanley Tucci, Clarke Peters, Karra Elejalde), tratta dalla graphic novel Il tesoro del cigno nero, storia vera della nave Nuestra Señora de las Mercedes affondata nel 1804 e il cui relitto, carico di monete d'oro e d'argento, venne ritrovato nel 2007, innescando una battaglia legale tra la Spagna e la società americana che l'aveva ritrovata.

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata: gli spettatori assisteranno alle ultime tappe del lungo processo che vedrà trionfare l'avvocato Jonas Pierce per conto del regno di Spagna. Tuttavia, non è ancora finita. Frank Wild, infatti, ora che ha finalmente trovato un tesoro ricchissimo, non ha alcuna intenzione di rinunciare al bottino. Incurante dell'esito del processo, il cacciatore di tesori si rivolge al Congresso americano con la richiesta di modificare la legge sul diritto marittimo perché lui possa entrare in possesso di ciò che ritiene gli spetti

Nella storia vera la vicenda si concluse nel 2012, quando la Spagna vinse il lungo processo perché quel ritrovamento veniva considerato un patrimonio culturale. Il tesoro venne poi esposto presso il museo archeologico di Madrid.

