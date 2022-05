Alessandra Di Sanzo, chi è l'attrice di Mery per sempre. Carriera, vero nome e vita privata

31 maggio 2022 a

Ancora un appuntamento con Oggi è un altro giorno su Rai 1. Nella puntata odierna, martedì 31 maggio, tra gli ospiti di Serena Bortone ci sarà anche Alessandra Di Sanzo, attrice nota per aver interpretato Mery nei film di Marco Risi Mery per sempre e Ragazzi fuori.

Nata e inizialmente accreditata con il nome di Alessandro Di Sanzo a Gattico il 26 agosto 1969, torna dopo pochi anni a Rotonda, il provincia di Potenza, cittadina in cui la famiglia aveva le sue origini. Verso la seconda metà degli anni Ottanta si trasferisce a Roma con una zia, che considerava la capitale un luogo dove la sessualità della ragazza si sarebbe potuta esprimere più liberamente. Nella città eterna lavora prima come apprendista parrucchiera in via del Corso, dove viene notata da Marco Risi e Massimo Ferrero, e tramite l'agenzia Caracciolo fa il provino con Marco Risi per la pellicola Mery per sempre (1989), tratto dall'omonimo romanzo di Aurelio Grimaldi. A pochi giorni dall'inizio delle riprese viene così scelta nel ruolo della protagonista Mary, ovvero un giovane travestito palermitano dedito alla prostituzione, che finisce in un carcere minorile, ruolo che rivestirà anche nel sequel Ragazzi fuori (1990).

In seguito debutta a teatro e prova anche la carriera da cantante. Divenuta Alessandra, nell'estate 1993 viene chiamata dallo stilista Egon von Fürstenberg per indossare in passerella un abito da sposa: non mancano le polemiche, ma questa vicenda le porta della nuova popolarità. Lato vita privata, nel 2011 l’attrice ha raccontato in un’intervista a Verissimo di avere un compagno da 7 anni.

