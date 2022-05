Iva Zanicchi, il ricordo del fratello morto di Covid: "L'ho amato come un figlio". Chi è la cantante: carriera, marito e figli

31 maggio 2022 a

a

a

Secondo appuntamento della settimana con Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 in onda dalle 14 alle 16. Tra gli ospiti di Serena Bortone, nel corso della puntata odierna - martedì 31 maggio - ci sarà anche Iva Zanicchi. La cantante, di recente, è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ricordato il fratello, scomparso di Covid.

Ronn Moss: "Se fossi residente in Italia voterei Berlusconi"

"Mio fratello è sempre vicino a me - ha detto la cantante - Io soffro molto quando vado a Ligonchio perché i ricordi riportano il dolore. Penso che pochi fratelli si sono amati come io ho amato lui. Per me era come un figlio". La cantante rivela che oggi ha trovato un suo modo per sentirsi vicina all'amato fratello: "Ho scelto la mia stella, vicina alla Luna, e parlo con lei. Sono convinta che lì ci sia mio fratello, magari insieme ai nostri genitori, sono lì e mi sentono".

Morto Carlo Smuraglia, presidente emerito dell'Anpi: "Il suo nome resterà nella storia del Paese"

La cantante - per tutti l'Aquila di Ligonchio - è tornata quest'anno a Sanremo dopo una lunga assenza: si è trattata della sua undicesima partecipazione e in tre occasioni, record per una donna, ha anche vinto: nel 1967 con Non pensare a me in coppia con Claudio Villa, nel 1969 con la mitica Zingara in coppia con Bobby Solo e nel 1974 con Ciao cara come stai? (tra gli autori anche Cristiano Malgioglio). Nell'ultima edizione ha presentato Voglio amarti, ha concluso al diciottesimo posto nonostante una sontuosa standing ovation dopo l'esibizione della prima serata, e ha svelato di aver cambiato "due versi troppo forti, perché il testo originale recitava ‘voglio amarti nel sudore e nella carne...". Nella vita privata, con Tonino Ansoldi ha avuto la figlia Michela, oggi psicologa. Dieci anni più tardi ha conosciuto il produttore Fausto Pinna diventato suo compagno di vita. Recentemente ha raccontato che da alcuni anni suo marito lotta contro un tumore.

Video su questo argomento Il bomber umbro Brunori lancia la sua maglia al tiktoker Duracell che poi la regala a un tifoso disabile | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.