Ronn Moss: "Se fossi residente in Italia voterei Berlusconi". Chi è l'attore: da Beautiful al film con Lino Banfi. "La Puglia è la mia seconda casa"

31 maggio 2022 a

a

a

Ronn Moss sarà uno degli ospiti della puntata odierna - martedì 31 maggio - di Oggi è un altro giorno, il programma televisivo in onda su Rai 1 dalle 14 alle 16. L'attore, noto al grande pubblico per il ruolo di Ridge Forrester nella fiction Beautiful, nelle scorse settimane è stato ospite della convention "L’Italia del futuro" di Forza Italia a Napoli. Come riporta il Corriere della Sera, l'attore ha detto di essere "estremamente contento di essere stato invitato dal presidente Berlusconi e da Tajani. Sono qui per parlare perché ho investito in Puglia. Essere in Puglia per me vuol dire libertà. E io sono tra quelli che vogliono combattere per la libertà e la pace in questo mondo. Se fossi residente in Italia non avrei dubbi, voterei per Berlusconi".

Morto Carlo Smuraglia, presidente emerito dell'Anpi: "Il suo nome resterà nella storia del Paese"

Originario di Los Angeles, 70 anni, negli anni Settanta ha iniziato la sua carriera nella musica - come bassista - formando il gruppo Player. Il primo successo internazionale della band fu Baby Come Back del 1977: il singolo scalò le classifiche di mezzo mondo e arrivò al primo posto della Billboard Hot 100, restandoci per due settimane consecutive. Baby Come Back è citata in numerosi film e serie televisive, come I Simpson (1992) e Transformers (2007). Negli anni Novanta il gruppo si è sciolto, con Moss ormai lanciato nella carriera di attore grazie al ruolo di Ridge Forrester a cui deve la fama planetaria. Nel 2013 - dopo che non ha voluto rinnovare il contratto con Beautiful - è riuscito a far riunire i Player con l'album Too Many Reasons. In Italia ha partecipato a numerose trasmissioni tra cui, come concorrente, a Ballando con le Stelle arrivando secondo nell'edizione del 2010. Adesso è pronto a tornare sul grande schermo con il film Surprise Trip accanto a Lino Banfi, al cinema dall'8 giugno. In una recente intervista al Corriere della Sera, aveva raccontato il suo amore per la Puglia. "Ora posso passare più tempo a vivere la mia vita come voglio. Una vita bellissima, con amore, musica, film, amici, vino e la stupenda Puglia, che è ormai la mia seconda casa".

L'oroscopo del Corriere di oggi lunedì 30 maggio. Le previsioni segno per segno

Lato vita privata, è stato sposato dal gennaio 1990 a luglio 2002 con l'attrice e scrittrice Shari Shattuck, da cui ha avuto due figlie: Creason Carbo (nata nel 1994) e Calle Modine (nata nel 1998). Dal settembre 2009 è sposato con la modella e attrice Devin Devasquez, playmate nel mese di giugno 1985 di Playboy, ex di Prince e Sylvester Stallone.

Costa: "Il vaccino diventerà un richiamo annuale". Casi ancora in calo. Il bollettino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.