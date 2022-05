Isola dei Famosi, stasera in tv 30 maggio su Canale5: due eliminazioni e la gara di baci

30 maggio 2022 a

Stasera in tv - lunedì 30 maggio 2022 - su Canale5 va in onda la ventunesima puntata de L'isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, con le gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras, nei panni dell'inviato, Alvin.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi: che volo dallo sgabello. Trambusto in studio, "era dai tempi di Valeria Marini che non vedevamo cadere" | video

Nel corso della puntata di questa sera uno fra Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Nick Luciani e Marialaura De Vitis dovrà lascerà la Palapa. Ma non sarà il solo: un'altra eliminazione si abbatterà sui concorrenti ancora in gioco e il pubblico da casa potrà mandare a Playa Sgamadissima un altro naufrago attraverso un televoto flash. E proprio a Playa Sgamadissima i due eliminati si scontreranno con Roger Balduino e due tra loro dovranno tornare definitivamente in Italia. A deciderlo il voto dei telespettatori. I naufraghi poi si sfideranno in una prova di coppia di baci in apnea. In palio un premio ambitissimo: il bagno in vasca con acqua dolce e sapone. Infine, spazio alle nuove nomination.

Prima della puntata del reality su Striscia la notizia (dalle ore 20,30 su Canale5) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Ilary Blasi, protagonista di una lunga serie di papere e strafalcioni durante la conduzione de L’Isola dei famosi. Frequenti attacchi di ridarola, comiche figuracce e un’esilarante caduta dallo sgabello fanno aggiudicare alla conduttrice il settimo Tapiro d’oro in carriera: "Questo premio rappresenta un po' tutte le gaffe di questa edizione, ma punto ad avere ancora tanti altri Tapiri", ammette Blasi, che sul rapporto con Francesco Totti e le voci di una presunta rottura con l’ex capitano della Roma, chiarisce: "Era chiacchiericcio, è tutto a posto".

