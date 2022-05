Chiara Nasti, la replica al coro sul figlio e Zaniolo: "Con quel gamberetto..."

30 maggio 2022 a

Non si placa la polemica e il caos social che - negli ultimi giorni - sta travolgendo l'influencer Chiara Nasti e il calciatore Nicolò Zaniolo. La prima nei giorni scorsi ha affittato lo stadio Olimpico, insieme al suo nuovo compagno Mattia Zaccagni, per far sapere a parenti e amici il sesso del bebè in arrivo (sarà un maschio). Il secondo invece ha messo la firma, con un gol, sulla storica vittoria della Roma nella finale di Conference League. E proprio questi due episodi, insieme alla precedente relazione che li ha visti protagonisti, hanno fatto scatenare un putiferio.

I tifosi della Roma festeggiando la vittoria del trofeo europeo hanno ripetutamente lanciato il coro "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo" (con tanto di sorrisino ironico del giocatore sul pullman scoperto). Una provocazione che si riferisce al fatto che l'influencer, oggi incinta del calciatore della Lazio, in passato abbia avuto una relazione con l'autore del gol decisivo nella finale contro il Feyenoord.

Ovviamente il coro non è piaciuto a Chiara Nasti, che alla fine ha risposto sui social network, prendendosela sia con Zaniolo che con i tifosi. Così, quando le hanno chiesto cosa ne pensasse di quanto accaduto, lei ha replicato in questo modo: "mmmm, che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo". Poi ha cancellato il post. Resta la polemica, piuttosto volgare, la difficoltà da parte di tutti nell'evitare una situazione che sembra degenerare con il passare dei giorni E pensare che in questo momento sia Zaniolo che Zaccagni sono insieme in ritiro con la Nazionale...

