Via delle storie stasera in tv lunedì 30 maggio: il disagio dei giovani e la strada della musica

Nuovo appuntamento con Via delle storie, stasera in tv, lunedì 30 maggio. In seconda serata su Rai 1, a partire dalle 23.50, il tema iniziale della trasmissione condotta da Giorgia Cardinaletti, è il disagio giovanile cantato dalla musica trap. Ospite della trasmissione della televisione di Stato, sarà J-Ax, uno dei più famosi rapper italiani, che racconta il suo percorso dal freestyle in periferia ai concerti negli stadi. Un vero e proprio sogno che si è avverato nel corso di pochi anni. Un'esperienza che ovviamente va ben oltre l'aspetto artistico e musicale.

Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, analizza, invece, il fenomeno delle gang giovanili protagoniste di risse e rapine nella zona di San Siro. Qui sono nati e cresciuti i nuovi protagonisti del rap, artisti con una vita ai confini della legalità, che vedono nella musica il solo ascensore sociale. Un fenomeno che si è velocemente sviluppato anche in altri territori, seguendo un filo conduttore simile. E ancora il linguaggio del riscatto nelle “barre” dei brani dai toni duri de “Le Tazmania”, band hip hop tutta femminile che prova a mettersi alle spalle un passato violento. Da Ancona, infine, la storia dell’ex bullo Elkante e di mamma Patrizia: suo figlio è stato picchiato dalle gang; ora insieme ai City Angels aiuta gli aggressori del figlio a tornare sulla retta via.

Storie ai limiti dell'incredibile che aiutano a comprendere l'attuale mondo giovanile, sempre più complesso e lontano anni luce a quelle che erano le esperienze e le speranze delle generazioni precedenti. Via delle Storie stasera guida i telespettatori attraverso passaggi complessi e spesso non compresi dal mondo degli adulti e non solo. Come sempre accaduto nel corso dei secoli, la musica gioca un ruolo che per tanti aspetti può addirittura risultare determinante, nella maggior parte delle volte in modo positivo.

