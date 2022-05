Monica Vitti, come è morta: la malattia "tipo l'Alzheimer". Il ricordo a Oggi è un altro giorno 

30 maggio 2022 a

Nella punta di Oggi è un altro giorno - in onda lunedì 30 maggio 2022 - su Rai1 la conduttrice Serena Bortone darà spazio a un ricordo di Monica Vitti, venuta a mancare a febbraio. In studio ci saranno Ricky Tognazzi, Nicoletta Ercole e Laura Delli Colli.

Morta Monica Vitti, l'attrice aveva 90 anni. L'annuncio del compagno

Monica Vitti è morta all'età di 90 anni. Dal 2002 l'attrice si era ritirata a vita privata costretta da una malattia con cui ha lottato negli ultimi venti anni della sua vita con al fianco Roberto Russo, prima compagno e poi marito. Alcuni anni fa era circolata una fake news che raccontava l'attrice ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Una notizia smentita con forza da Russo che in una occasione decise di rompere il riserbo mantenuto: "Monica ha una malattia tipo l’Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria. E' sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me. E’ la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”. Le sue ultime uscite ufficiali erano stati i festeggiamenti per gli ottant'anni di Alberto Sordi, la prima teatrale di Notre-Dame de Paris in Italia nel 2002. Successivamente venne immortalata dai paparazzi a Roma e a Sabaudia, sempre in compagnia di Russo.

Monica Vitti, tre grandi amori e la malattia tipo Alzheimer. Il marito Roberto Russo: "Ci parliamo con gli occhi"

Monica Vitti ha avuto tre relazioni importanti: la prima con il regista Michelangelo Antonioni, poi con il direttore della fotografia Carlo Di Palma ed infine Roberto Russo, fotografo di scena e regista. Quest’ultimo lo ha sposato nel 2000, in Campidoglio, dopo un fidanzamento lungo ben 27 anni.

