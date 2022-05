Maurizio De Giovanni, due matrimoni e un passato da giocatore di pallanuoto

30 maggio 2022 a

Maurizio De Giovanni ospite di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno. L'ultimo libro si chiama L'equazione del cuore e ne parlerà proprio oggi su Rai1

Originario di Napoli, 64 anni, dopo la maturità classica conseguita studiando presso l'Istituto Pontano di Napoli, si è laureata in Lettere Classiche. Successivamente ha poi lavorato in banca trasferendosi anche in Sicilia. Nella sua gioventù c'è anche l'attività sportiva, e di un certo livello. A vent'anni infatti, Maurizio è stato ottimo giocatore di pallanuoto, titolare nella squadra Posillipo e anche nella Nazionale azzurra. La sua carriera in questo campo si conclude giocando con il Volturno, squadra con la quale - da capitano - passa dalla serie C alla serie A2. La carriera nel mondo dell'editoria di De Giovanni è iniziata tardi. Nel 2005, quasi per gioco, aveva scritto un raccontato, intitolato l senso del dolore. L'inverno del commissario Ricciardi. Da qui in poi è stato un successo via l'altro. Maurizio De Giovanni, infatti, si è affermato come scrittore di polizieschi, e oggi uno dei giallisti più apprezzati d'Italia.

Non si sa molto della vita privata di Maurizio De Giovanni. Era sposato con Silvia Pannitti, sua prima moglie. Assieme i due hanno due figli, Giovanni e Roberto. Dopo la separazione De Giovanni si è sposato con Paola Egiziano, i due vivono assieme a Napoli.

