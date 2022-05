Restart, stasera lunedì 30 maggio su Rai 2 l'analisi del quarto mese di guerra

30 maggio 2022 a

La guerra tra Ucraina e Russia continua a essere protagonista dei palinsesti televisivi. Sarà così anche in seconda serata stasera, lunedì 20 maggio nel corso della puntata di Restart, in onda su Rai 2, a partire dalle ore 23.50. La pace ancora lontana, il discusso sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, il grano bloccato nel porto di Odessa e il relativo spettro di una crisi alimentare globale, il ruolo della Cina e i timori per Taiwan. Questi gli argomenti principali del programma condotto da Annalisa Bruchi.

La trasmissione analizza ancora una volta la situazione militare, ma anche quella economica e quella diplomatica, all’inizio del quarto mese del conflitto russo-ucraino. Parteciperanno alla puntata di questa sera l’ambasciatore Riccardo Sessa, vicepresidente della Sioi (Società italiana per l’organizzazione internazionale), l’imprenditore Guido Crosetto, il vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, il direttore dell’Agi Mario Sechi e il giornalista del Corriere della Sera e scrittore Federico Rampini. L'impressione collettiva è che siamo a un punto cruciale del conflitto. Ma quali sono ora i veri obiettivi di Vladimir Putin?

Temi che la conduttrice Annalisa Bruchi approfondirà anche con Marc Innaro corrispondente Rai da Mosca, con il direttore dell’Odessa Journal Ugo Poletti e con Marilù Lucrezio, corrispondente Rai da Bruxelles, nel giorno in cui si incontrano i capi di Stato e di governo europei. Come al solito, dunque, numerosi ed autorevoli ospiti. Tra i temi centrali della puntata anche la posizione della Cina nel nuovo scenario geopolitico ed economico. Quanto è concreta la possibilità che invada Taiwan? Intanto la guerra continua con nuove armi fornite all’Ucraina dagli Stati Uniti. Si discute anche di chi pagherà i conti della ricostruzione e degli scenari che si aprono dopo la richiesta di adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Quale sarà il futuro dell'Europa? Cosa rischiano i paesi che fanno parte dell'Ue?

