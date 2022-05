Maria Teresa Ruta, chi è la figlia Guenda Goria e il prossimo matrimonio con Mirko Gancitano

30 maggio 2022 a

a

a

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono ospiti di Serena Bortone nella puntata odierna - lunedì 30 maggio 2022 - di Oggi è un altro giorno (Rai1). Mamma e figlia - recenti protagoniste del Grande Fratello Vip - si racconteranno e probabilmente daranno qualche anteprima circa i preparativi del matrimonio di Guenda. Quest'ultima infatti si è fidanzata con Mirko Gancitano e a dicembre hanno vissuto già un momento simbolico a Santo Domingo: alla coppia è stato infatti rilasciato un "certificato d'amore". Per il matrimonio vero, l'appuntamento è tra qualche mese: "Credo il prossimo Natale. Faremo due cerimonie: una a Luino, sul lago Maggiore, dove c'è il castello Ruta di mia madre, e una a Mazara del Vallo dove è nato Mirko" ha annunciato Guenda.

La Pupa e il Secchione, Guenda Goria polemica sui social: il video

Ma chi è Maria Teresa Ruta? Originaria di Torino, 62 anni, dopo essere stata eletta Miss Muretto nel 1976, a 16 anni ha deciso di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. In tv è stato il volto di punta di Uno mattina estate e Giochi senza frontiere, poi ha partecipato a diversi reality. La sua popolarità nasce però dalla conduzione, per cinque stagioni alla fine degli anni Ottanta affiancando Sandro Ciotti, de La domenica sportiva. Per quanto riguarda la vita privata, Maria Teresa Ruta ha avuto due figli con l’ex marito, il giornalista Amedeo Goria: Guendalina, che lei chiama affettuosamente Guenda, avuta nel 1988, e Gian Amedeo, nato nel 1992. Il matrimonio con il noto cronista sportivo è finito nel 1999, con un divorzio ufficializzato nel 2004. Nel 2015 è convolata a seconde nozze con Roberto Zappulla, tenutesi in Etiopia nel corso di un viaggio di coppia. I due stanno insieme dal 2006.

Maria Teresa Ruta, due figli con Amedeo Goria: il secondo marito Roberto Zappulla sposato in Etiopia

Guenda Goria è nata a Roma e ha 33 anni. Diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano è laureata in Filosofia ed Estetica. Appassionata di recitazione, in questi ultimi anni non sono mancate le apparizioni sul piccolo schermo. Tra queste c’è il piccolo ruolo che ha ottenuto nel 2015 ne Il Paradiso delle Signore. Ha partecipato anche lei ad alcuni reality tra cui L'isola dei famosi. Dopo aver svelato in tv una sua precedente relazione con un uomo di nome Telemaco, da circa un anno è fidanzata con Mirko Gancitano, recentemente uno dei 'secchioni' de La pupa e il secchione.

Amedeo Goria: "Grande sensualità. Lei mi intrigava". Il sogno proibito. Ecco di chi si tratta | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.