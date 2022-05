Dilemmi, i social network come l'alcol? Stasera su Rai 3

30 maggio 2022 a

a

a

E se la frequentazione dei social fosse paragonabile all’alcolismo? E’ la domanda che stasera, lunedì 30 maggio, alle 23.15 accompagna Dilemmi, il programma ideato e condotto dallo scrittore Giandomenico Carofiglio, in onda su Rai 3. Ospiti della puntata, Ester Viola e Marco Travaglio. I social sono progettati per creare dipendenza e sfruttano le debolezze psicologiche delle persone, anche se la maggior parte degli utenti non si considera a rischio. Proprio come molti alcolisti ritengono di non avere problemi con l’alcol. Così, il dilemma che molti vivono è se continuare a far parte di questo grande concerto cacofonico o allontanarsene.

A Report i profughi, la strage di Capaci, la truffa dell'edilizia e Twitter

Anche perché i social media sono una finestra sulle vite altrui che mostra un'immagine distorta, che spesso mostra solo i successi e i momenti felici, costruendo una versione di sé che non corrisponde a quella reale. “Sii la versione migliore di te stessa”, ammonisce la più famosa influencer italiana, Chiara Ferragni. I social e la Rete generano l’illusoria convinzione di poter sapere tutto senza studio, senza impegno, con la persuasione infondata di poter interloquire su tutto. D’altro canto, non si può negare che siano molti i vantaggi dei social. L’informazione libera e indipendente - pur caratterizzata da luci e ombre - è indubbiamente una delle maggiori conquiste dell’era digitale.

Made in Sud stasera lunedì 30 maggio in tv su Rai 2. Ospiti e anticipazioni

I social consentono di informare in tempo reale sullo svolgimento di guerre, crimini, catastrofi naturali. Spesso consentono di salvare delle vite. Un fattore molto spesso sottovalutato è che i social network sono un mezzo di comunicazione economico: tutti hanno la possibilità di connettersi, i social network sono un mezzo di comunicazione democratico. L’importante è non perdere di vista la massima pascaliana per cui la prima regola è parlare con verità, la seconda parlare con discrezione. Cioè con la capacità di scegliere fra un io che nutre il mondo e un io che lo “ammorba”. In chiusura, il monologo di Lella Costa, dedicato al tema della puntata.

L'Eredità, nuova campionessa: si chiama Sanaa. Ma niente montepremi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.