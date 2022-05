L'Eredità, il 29 maggio 2022 la campionessa è Sanaa: poi perde alla Ghigliottina

29 maggio 2022 a

Nella puntata de L'Eredità - il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna - andata in onda domenica 29 maggio 2022 si laurea campionessa Sanaa. Che però non riesce ad aggiudicarsi il montepremi finale.

Al triello si presentano la campionessa in carica Silvia, poi le new entry Sanaa e Giulio. Proprio quest'ultimo inizia bene nelle risposte finali alle due domande decisive (il palau pledge è un giuramento da firmare e Mary Poppins appena assunta dal suo bagaglio tira fuori una brandina pieghevole), ma poi è Sanaa a laurearsi campionessa.

Alla Ghigliottina la nuova campionessa si presenta con 210mila euro che - dopo un dimezzamento - diventano 105mila. Le parole da legare sono maggio, nessuno, muove, intere e bianco. Sanaa tenta con il termine rondini, mentre quella vincente è notti.

