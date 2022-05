Elodie, l'infanzia difficile e la rottura con Marracash: Bagno a mezzanotte è disco d'oro

29 maggio 2022 a

Elodie Di Patrizi, più semplicemente Elodie, ospite di Che tempo che fa stasera 29 maggio 2022. Nella trasmissione in onda su Rai3 e condotta da Fabio Fazio la cantante si esibirà live nell’ultimo singolo Bagno a mezzanotte, già in vetta alle classifiche radio e certificato disco d’oro, i cui ricavati supportano i progetti di Save the Children in Ucraina e nei Paesi confinanti. Dopo un primo “no” ricevuto dal programma X Factor, la giovane cantante partecipa ad Amici, arriva alla finale e si piazza al secondo posto. Cresciuta a Roma, la sua infanzia è stata complessa: i genitori divorziano in modo turbolento, il papà di Elodie perde il lavoro poco tempo dopo, e la madre scopre di avere una grave malattia. Allora Elodie attraversa un brutto momento. “A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno: iniziavo la mattina e finivo la sera. Bevevo. uscivo e tornavo alle 7 del mattino" ha raccontato.

"Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d'amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi", aveva confidato prima della rottura con Marracash con cui aveva trascorso il lungo periodo del lockdown causa Covid. In precedenza Elodie ha avuto una relazione con il cantante Lele Esposito, conosciuto ad Amici, relazione che è però durata solo fino al 2017, successivamente Elodie è tornata con il fidanzato “storico” il dj Andrea Maggino, ma solo per un breve periodo. Secondo alcuni avrebbe avuto anche un flirt con il calciatore Mario Balotelli.

In passato aveva rivelato alcuni retroscena piccanti relativi ai suoi gusti nell'intimo: "Ogni donna ha il suo stile: rigoroso, semplice o da panterona. A me piace giocare. Mi diverte l’idea di interpretare un ruolo. E avere l’intimo giusto è importante: ti fa sentire bella. A volte ti fa sentire proprio al top" le sue parole di qualche tempo fa a Gente. E ancora: "Amo gli uomini che sanno apprezzare l’estro, la creatività. In ogni campo. Non mi piacciono quelli che mi frenano. Se voglio esagerare, uscire dal binario e giocare a essere sensuale, voglio un compagno che sappia rispecchiarsi nel mio gioco di ruolo".

