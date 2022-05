Non è l'Arena stasera domenica 29 maggio su La7. Ospiti e anticipazioni

29 maggio 2022 a

Non è L’Arena. Altra puntata che si annuncia molto intensa quella di stasera, domenica 29 maggio, in programma come al solito su La7, inizio alle ore 21.15. In diretta, Massimo Giletti affronterà con i suoi numerosi e autorevoli ospiti i temi più attuali, a partire dalla guerra che si sta combattendo sul territorio ucraino dopo la sanguinosa invasione da parte della Russia di Vladimir Putin. Il conflitto sembra destinato a durare a lungo. In questa fase i militari ucraini hanno accusato dure sconfitte, ma gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di nuove armi, a partire dai missili a lunga gittata. Il dramma non è legato soltanto agli aspetti militari. La crisi economica si fa sentire sempre più. Diverse aziende sono in affanno a causa delle sanzioni e delle politiche dei vari governi. L'inflazione aumenta in maniera decisa e molto probabilmente il costo dell'energia è destinato di nuovo a salire. Come affrontare un periodo così delicato? Il governo guidato da Mario Draghi ha scelto le strade giuste?

Nella puntata di oggi si parlerà anche del tema della giustizia. I referendum sono ormai imminenti. Gli italiani saranno chiamati a votare su cinque quesiti e in caso di vittoria dei sì, il panorama della gestione della giustizia italiana sarebbe costretto a cambiare drasticamente. L'argomento verrà affrontato in studio con Matteo Renzi, autore del libro Il mostro che tratta proprio le questioni legate alla giustizia e che è in cima alle classifiche di vendita. Annunciato anche un confronto tra favorevoli e contrari al Reddito di cittadinanza, iniziando da una riflessione sui centri dell'impiego e sui navigator.

Secondo molti imprenditori, è complicato trovare i lavoratori stagionali proprio a causa del Reddito di cittadinanza. Sarebbero molti gli italiani che preferiscono non lavorare e incassare gli aiuti di Stato. Diversi partiti continuano a chiedere di rivedere la norma. Nella puntata di questa sera è annunciata la presenza, tra gli altri, di Giorgio Cremaschi, Riccardo Ricciardi e Alessandro Sallusti.

