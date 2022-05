Zona Bianca, stasera in tv domenica 29 maggio su Rete 4. Ospiti e anticipazioni

29 maggio 2022 a

a

a

Si annuncia particolarmente intensa questa sera in tv, domenica 29 maggio, la puntata di Zona Bianca, il programma di approfondimento e confronto in onda su Rete 4 (inizio alle ore 21.20), condotto da Giuseppe Brindisi. Numerosi i temi che verranno trattati, sempre legati alla attualità, dalla sanguinaria invasione dell'Ucraina da parte della Russia, al Reddito di cittadinanza. Come sempre il conduttore si confronterà con i numerosi ospiti in studio e in collegamento. Il conflitto tra Ucraina e Russia è entrato in una fase particolarmente delicata e il ruolo dei paesi occidentali è sempre più importante. L'Italia continua a essere divisa tra chi condivide l'iniziativa di inviare armi al Paese guidato da Zelensky e chi no. Zona Bianca darà voce anche ai pacifisti sulle cui teorie poi si confronteranno gli ospiti del programma, politici, opinionisti e giornalisti sia ucraini che russi.

Il gran finale di Che tempo che fa: Fazio chiude la stagione con una super puntata

Nel corso della puntata di questa sera, ampio spazio anche al mondo del lavoro. Ha il sapore dell'assurdo la carenza di lavoratori stagionali, argomento che qualche giorno fa è stato affrontato anche da Al Bano Carrisi, che sarà tra gli ospiti. L'artista si è scagliato contro il Reddito di cittadinanza che a suo avviso non gli consente di fargli trovare lavoratori per la sua tenuta di Cellino San Marco dove produce olio e vino. E' giusto griticare il Reddito di cittadinanza contro il quale sono scese in campo anche alcune forze politiche che chiedono il referendum per procedere alla sua abolizione?

L'assedio di Sarajevo: morirono 12mila persone. Lo speciale Tg1

Altro tema in scaletta è il caso Blanco da cui si prenderà spunto per parlare delle molestie subite dagli uomini e del processo ormai diventato un vero e proprio caso mediatico, quello che vede affrontarsi l'attore di Hollywood Jonny Depp e la sua ex Amber Heard. Ma chi parteciperà alla trasmissione oltre ad Al Bano Carrisi? Annunciata la presenza di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania.

Mina Settembre, stasera le repliche della prima stagione. Finite le riprese per la seconda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.