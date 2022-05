Mina Settembre, stasera in tv domenica 29 maggio su Rai. Le repliche. Spoiler seconda stagione

29 maggio 2022 a

Stasera in tv, domenica 29 maggio, su Rai 1 al via le repliche della prima stagione di Mina Settembre. Inizio alle 21.25 per il bis della fiction che è andata in onda nei primi mesi del 2021, ottenendo un bel successo. Da oggi, l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi torna in tv (ma gli episodi sono già tutti su RaiPlay) con le avventure che l’hanno resa popolare, avventure che sono tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni editi da Einaudi.

Le prossime sei settimane, dunque, saranno dedicate alla riproposizione della prima stagione della serie, già andata in onda. Gli appassionati del genere, però, stanno aspettando con grande impazienza Mina Settembre 2. Le riprese dei nuovi episodi si sono concluse da poco e ad annunciarlo è stata la stessa protagonista, Serena Rossi, che su Instagram ha pubblicato una foto in cui si vede di spalle, seduta lungo i binari di una ferrovia (probabile location dell’ultimo ciak). La didascalia è infatti esplicita: “Fine corsa”.

Le riprese erano iniziate nello scorso autunno. E' stato coinvolto lo stesso cast della prima stagione, a partire da Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, protagonisti del triangolo amoroso con Mina, interpretando Mimmo e Claudio. E sembra che nella seconda stagione la protagonista scioglierà finalmente i nodi sulle sue decisioni amorose. Anche i nuovi episodi della fiction sono tratti dalla saga di De Giovanni. La prima serie aveva come basi i romanzi “Un giorno di Settembre a Natale” e “Telegramma da Settembre”, la seconda ruota su altri tre libri: “Dodici rose a Settembre”, “Troppo freddo per Settembre” e “Una sirena a Settembre”. Per conoscere la data dell'inizio della messa in onda, occorrerà attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai. La seconda stagione potrebbe essere trasmessa già in autunno e probabilmente anche in questo caso di domenica, ovviamente in prima serata.

