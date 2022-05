Red Canzian, duetto virtuale con Stefano D'Orazio: il ricovero in ospedale e la malattia

29 maggio 2022 a

Red Canzian interviene a Domenica In per cantare un inedito duetto virtuale con Stefano D’Orazio sulle note del brano Se c’è un posto nel tuo cuore. "Finalmente, dopo più di due anni di assenza di concerti in cui tutti noi artisti eravamo affamati di quel palcoscenico che abbiamo sognato sin da bambini, di quell’abbraccio da parte del pubblico, vera benzina che muove il nostro mondo, si torna a suonare e si riparte con la gioia e l’entusiasmo delle prime volte" spiega in esclusiva all'Adnkronos, parlando del suo tour nelle più belle piazze d'Italia, è Red Canzian che, dopo il recente problema di salute che gli ha dato del filo da torcere e ora brillantemente risolto, è carico a mille per una nuova stagione di musica e speranze.

"Non sono mai stato nelle condizioni da perdere il senso dell'equilibrio. Sragionavo, ero completamente aggredito dall'infezione e ho avuto paura di perdere il controllo del mio corpo. Dopo cinque giorni dall'operazione, di luci psichedeliche che vedevo, sono uscito da questo tunnel e ho iniziato a riprendere in mano il mio corpo e a concentrarmi sulle cose che dovevo fare in quel periodo". Canzian aveva detto a gennaio di aver avuto "un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì (all'esordio di Casanova opera pop), questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché". Da quel momento un lungo ricovero in ospedale, di cui lo stesso musicista ha voluto tenere aggiornati i suoi fan con dei video su Facebook.

"Ho avuto paura di non farcela, ora dovrò continuare per due anni la terapia. Il batterio è insidioso. Penso che la vita voglia mettermi alla prova, perché ogni cinque anni succede qualcosa e boom. Però poi mi ritengo fortunato perché ce la faccio sempre" aveva raccontato in una precedente ospitata da Mara Venier.

