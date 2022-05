Tiziana Giardoni, chi è moglie di Stefano D'Orazio e come è morto: "Covid preso in una cena in famiglia"

29 maggio 2022 a

Tiziana Giardoni, moglie del batterista Stefano D’Orazio dei Pooh scomparso il 6 novembre 2020, ricorda a Domenica In la loro grande storia d’amore, mentre Red Canzian interviene per cantare un inedito duetto virtuale con Stefano D’Orazio sulle note del brano Se c’è un posto nel tuo cuore.

Tiziana Giardoni ha svelato a Verissimo che D'Orazio ha preso il virus in seguito a una cena a casa dei familiari della moglie. "Mio papà, nell’ottobre 2020, aveva sconfitto il cancro dopo sei anni e voleva festeggiare a cena con le sue figlie. Io ero un po’ restia ad andare per la pandemia ma Stefano mi convinse. Mai avrei pensato potesse succedere qualcosa, invece dopo un paio di giorni mia sorella iniziò ad accusare alcuni sintomi. Allora io e Stefano decidemmo di fare subito un tampone che risultò positivo”, ha confessato. "Quando Stefano è scomparso sono morta insieme a lui. Dopo il ricovero non l'ho più visto, neanche nella cassa da morto” ha poi confidato. Tiziana pochi giorni dopo il marito ha perso anche il padre: "Mio papà se n’è andato venti giorni dopo Stefano. Ho perso gli uomini più importanti della mia vita”, ha rivelato commossa.

Giardoni vive a Roma, la stessa città in cui Stefano D’Orazio ha costruito la sua carriera nel mondo della musica e in cui si sono svolti i funerali in forma privata. La favola d’amore tra Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio ha fatto innamorare anche i fan dell’ex volto storico dei Pooh. Il batterista ha avuto storie importanti mai sfociate nelle nozze (una con la collega Lena Biolcati, l’altra con Emanuela Folliero). Ecco perché la proposta di matrimonio lasciò senza parole Tiziana Giardoni. Nessuno infatti avrebbe immaginato che D’Orazio avrebbe preso appuntamento con l’altare, a partire dai suoi amici. La romantica proposta è arrivata dal palco di un concerto dei Pooh all’Arena di Verona, che lei seguiva in tv da casa. Le nozze si sono celebrate il 12 settembre 2017 (giorno del 69esimo compleanno del musicista), dopo 10 anni di relazione.

