Renato Zero, chi è Roberto il figlio adottato. Le relazioni e il suo vero nome

Renato Zero ospite di Domenica In - oggi 29 maggio 2022 - per presentare il suo nuovo progetto discografico Atto di Fede, contenente un libro e due cd, ripercorre la lunga e intensa carriera.

Renato Zero presenta il suo nuovo progetto a Domenica In.

Tra i cantanti più importanti nella storia della musica italiana, Renato Zero, rappresenta un'autentica icona e vanta un popolo di seguaci affezionatissimi, che lo seguono da anni e che lui stesso ha definito Sorcini. I suoi brani hanno segnato intere generazioni, da Triangolo a Mi vendo, da Amico a I migliori anni della nostra vita e tantissimi altri. Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, romano, ha 71 anni. Ha trascorso l’adolescenza nella borgata della Montagnola e dopo le medie, si è iscritto all’Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione Roberto Rossellini, che ha lasciato però al terzo anno per dedicarsi completamente alla musica, il canto, la recitazione e il teatro, le sue vere passioni che lo accompagneranno per il resto della vita.

Per quanto riguarda la vita privata, è noto tuttavia che ha avuto una liaison con la sua collaboratrice Lucy Morante (suo grande amore) e con la conduttrice Enrica Bonaccorti. Nel 2003 ha adottato un figlio, Roberto Anselmi Fiacchini, che lo ha reso nonno di due bambine, Ada e Virginia. Tra le curiosità sul suo conto, da giovane ha esordito in un trio i cui componenti erano lui, Mia Martini e Loredana Berté. Le due sorelle resteranno sue amiche per moltissimi anni anche se poi l’amicizia con la Berté s’incrinerà definitivamente per alcune questioni mai rese pubbliche da parte dei due artisti.E' l’unico artista ad essersi piazzato con un album al numero 1 della classifica italiana in cinque decenni diversi, dagli anni Settanta, a seguire, fino al 2010.

