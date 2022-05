Da noi a ruota libera oggi domenica 29 maggio su Rai 1. Ospiti e anticipazioni

29 maggio 2022 a

Anche oggi in tv, domenica 29 maggio, su Rai 1 appuntamento con Francesca Fialdini e il suo programma “Da Noi… A Ruota Libera”. Inizio alle ore 17.20 sulla rete ammiraglia della televisione di Stato. Quali saranno gli ospiti della puntata di oggi? In studio Max Giusti, ormai pronto a tornare su Rai 2 con la trasmissione Boss in Incognito. Francesca Fialdini, inoltre, accoglierà anche Antonella Elia, Roberta Capua, che torna alla guida di Estate in diretta e Massimiliano Ossini, nuovo volto estivo di Unomattina. La stagione televisiva è alla svolta estiva e numerose sono le novità. Da noi... A ruota libera, fa il punto della situazione.

