Tom Hanks, chi è l'attore del doppio Oscar. Gli amori, i figli, i nipotini e la malattia che lo condiziona

Il due volte Premio Oscar Tom Hanks sarà ospite in esclusiva con Austin Butler nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda stasera in tv, domenica 29 maggio, su Rai 3 dalle ore 20. I due attori sono i protagonisti del nuovo film di Baz Luhrmann intitolato Elvis, presentato fuori concorso al 75° Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane il 22 giugno. Nel biopic, Austin Butler interpreta il Re del rock’n’roll Elvis Presley e Tom Hanks il suo manager, il colonnello Tom Parker. ll film esplora la vita e la musica della leggenda del rock nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama mondiale, attraverso il complicato rapporto con il suo enigmatico manager, sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione e della perdita dell’innocenza in America.

Ma chi è in realtà Tom Hanks, uno degli attori più amati della storia recente del cinema? Anche produttore e regista, nella sua straordinaria carriera lunga oltre 40 anni ha vinto due Oscar come attore protagonista, nel 1994 per “Philadelphia” e nel 1995 per “Forrest Gump”, su un totale di 6 candidature. Ha inoltre vinto cinque Golden Globe, di cui uno alla carriera nel 2020, due Screen Actors Guild Award, cinque Emmy e un Orso d'argento al Festival di Berlino. Nato nel 1956, statunitense, nella vita privata è stato sposto due volte.

Nella prima dal 1978 al 1987 con l'attrice Samantha Lewes da cui ha avuto due figli: Colin (1977) ed Elizabeth (1982). Da Colin ha avuto due nipoti, Olivia Jane (2011) e Charlotte (2013). Poi il secondo matrimonio. Nel 1988 ha sposato l'attrice Rita Wilson, dalla quale ha avuto altri due figli: Chester (1990) e Truman Theodore (1995). E' di fede ortodossa, religione a cui si è convertito per sposare Rita Wilson. E' affetto da diabete mellito.

