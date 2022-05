Lavoro, il posto giusto: oggi domenica 29 maggio rai 3. Le anticipazioni

29 maggio 2022 a

Giampiero Marrazzo a Il Posto Giusto torna a proporre approfondimenti sul mondo del lavoro, dai casi di dipendenti che rilevano l'azienda alle possibilità offerte dall'Unione Europea. Lo fa nella trasmissione di oggi in tv, domenica 29 maggio, alle ore 13 su Rai 3. Il programma è prodotto dalla Terza Rete della Rai, in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro. La puntata di oggi dedicherà ampio spazio alle opportunità offerte dai mestieri dell’economia circolare. Sarà presente il formatore Fabrizio Dafano per commentare veri colloqui di lavoro e indicare le strategie migliori da adottare di fronte a un selezionatore.

L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini spiegherà il funzionamento del Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione mentre Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, farà il punto sullo strumento del workers buyout. La data journalist Simona Vanni fornirà i numeri più aggiornati su domanda e offerta di lavoro, con un focus sui settori che scontano la maggiore mancanza di candidati.

Completeranno il racconto le storie di Simone, che ha lasciato un lavoro sicuro per frequentare l’Its e diventare progettista di occhiali, e Antonio, startupper che ripulisce i mari dalla plastica grazie all’aiuto dei pescatori. L’informazione utile che strappa un sorriso è affidata come sempre al tutorial di Chiara De Antoni, che in questa puntata spiegherà come richiedere l’assegno unico e universale. Una puntata che si annuncia particolarmente interessante, punti di vista importanti e spesso inediti rispetto al mondo del lavoro.

