Domenica In oggi domenica 29 maggio. Gli ospiti di Mara Venier. C'è anche Renato Zero

29 maggio 2022 a

Domenica In, su Rai 1 oggi domenica 29 maggio, nuovo appuntamento alle 14 con il salotto di Mara Venier. Il programma, come al solito, andrà in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tra i tanti ospiti, Renato Zero sarà in studio per presentare il suo nuovo progetto discografico “Atto di Fede”, contenente un libro e due cd, ripercorre la lunga e intensa carriera. Tiziana Giardoni, moglie del batterista Stefano D’Orazio dei Pooh scomparso il 6 novembre 2020, ricorda la loro grande storia d’amore, mentre Red Canzian interviene per cantare un inedito duetto virtuale con Stefano D’Orazio sulle note del brano “Se c’è un posto nel tuo cuore”. Lo scrittore Roberto Saviano presenta il suo ultimo romanzo “Solo è il coraggio – Giovanni Falcone”, dedicato al magistrato ucciso con la moglie e la scorta nella strage di Capaci trent' anni fa. Lino Banfi e Ronn Moss intervengono per parlare del nuovo film che li vede protagonisti “Viaggio a sorpresa – Surprise trip”, per la regia di Roberto Baeli, in uscita al cinema dall’ 8 giugno. Spazio alla musica con Jerry Calà e la sua band, che si esibiranno in un medley di canzoni di successo oltre a presentare il nuovo cd “Professione entertainer”, contenente venti brani tutti da ascoltare e ballare la prossima estate.

