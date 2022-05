EstOves, oggi domenica 29 maggio ultima puntata su Rai 3. Le anticipazioni

29 maggio 2022 a





Oggi in tv, domenica 29 maggio, alle ore 11 su Rai 3 la puntata EstOvest a cura della Tgr. La guerra in Ucraina e le flebili speranze per il raggiungimento di una tregua legate alla possibile creazione di un corridoio umanitario che consenta l'esportazione del grano verso l'Africa sono al centro della trasmissione sull'Europa centro-orientale. In Kosovo, a più di due decenni dalla guerra, continua la ricerca delle persone scomparse: una tragedia proposta anche in una mostra d'arte contemporanea a Pristina. Il porto di Trieste diventerà un asset strategico per le esportazioni dell'Ungheria grazie al consolidamento degli accordi italo-ungheresi del 2019, con la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia e l'Autorità portuale di Trieste. Duecento chilometri di gallerie sotterranee fanno delle cantine moldave di Mileștii Mici il sito più grande al mondo per numero di bottiglie conservate. Infine, "Mrak", in inglese "Darkling", è il titolo del film del regista Dušan Milić, che affronta il tema del conflitto etnico tra albanesi e serbi, adottando il genere horror. E' l'ultima puntata della stagione di EstOvest.

