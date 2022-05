L'Eredità, Silvia di nuovo campionessa dopo la vittoria di ieri poi perde alla Ghigliottina il 28 maggio 2022

28 maggio 2022 a

Per la seconda volta campionessa di fila a L'Eredità - il quiz game in onda ogni giorno su Rai1 - Silvia di Pordenone oggi sabato 28 maggio 2022 non riesce però a prendersi il montepremi finale e stupire il conduttore Flavio Insinna dopo che ieri si era accaparrata 32,500 euro. Architetto che lavora presso un'azienda di arredamento, grande appassionata di arte, polenta e arancini, stavolta però non è riuscita a sbancare il gioco.

Al triello ci arrivano la campionessa in carica Silvia insieme a Beniamino e Giulio. Le risposte alle due domande decisive (affiggere i nomi dei debitori insolventi nella pubblica piazza corrisponde al modo di dire "essere in bolletta" mentre l'inno nazionale viene cantano sia in inglese che in maori in Nuova Zelanda) premiano proprio Silvia per la seconda serata consecutiva.

Alla Ghigliottina la campionessa inizia il percorso con 210mila euro ma dopo ben cinque dimezzamenti alla fine gioca per 6.563. Le parole da legare sono cattedrale, buio, bilancio, voce e chiuso. Silvia tenta di nuovo la vittoria con deserto, ma stavolta quella vincente è capitolo.

