Sapiens, stasera in tv 28 maggio su Rai3 Mario Tozzi ci spiega perché le città sono invase dai cinghiali

Stasera in tv - sabato 28 maggio 2022 - su Rai3 dalle ore 21.45 appuntamento con Sapiens - Un solo pianeta, programma di divulgazione condotto da Mario Tozzi e arrivato alla quarta edizione. In questa puntata verrà spiegato perché molti animali come i cinghiali sono ormai entrati nelle nostre città.

Il tema riguarda molte città italiane e in particolare Roma: l’invasione di animali selvatici. Perché i gabbiani ormai stanno in città anche lontane dal mare? Perché ci sono i cinghiali? Topi e piccioni sono gli animali del futuro? E poi come nasce una specie? Si parlerà di Charles Darwin, del suo ruolo, un personaggio che accompagnerà la narrazione dell’intera puntata. Sapiens racconterà come nacque la teoria dell’evoluzione che rivoluzionò il pensiero scientifico e filosofico dell’epoca, divenendo fondamento – ancora attuale – delle scienze della vita e della comprensione del ruolo di tutti i viventi.

La natura non è più solo parte delle foreste, campi o valli ma anche dentro le città, adattandosi ai nuovi habitat di origine antropica. Ottenebrati dal nostro egoismo e da un’idea di presunta superiorità nei confronti degli altri esseri viventi, stiamo perdendo, forse senza saperlo, ambienti eccezionali, provocando la scomparsa di organismi meravigliosi capaci di specializzazioni sorprendenti. Il volo di un uccello, i colori di un pavone o gli occhi di un leone, sono il risultato di milioni di anni di evoluzione, di adattamenti straordinari e stupefacenti, analizzati e studiati dal più importante biologo di tutti i tempi. Che, però, era soprattutto un geologo e un filosofo.

