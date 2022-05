Stasera in tv, "Tutti in piedi" film su Rai1 sabato 28 maggio: cosa si fa per amore, la trama

28 maggio 2022 a

La rete ammiraglia Rai propone un film piacevolissimo in prima serata. Si tratta di “Tutti in piedi”, film commedia in onda stasera sabato 28 maggio alle 21.25 su Rai 1, per la regia di Franck Dubosc, con Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Caroline Anglade, Claude Brasseur. La trama è avvincente: Jocelyn, imprenditore di successo, è un instancabile viveur, bugiardo incorreggibile, costantemente alla ricerca di nuove conquiste femminili. Per ottenere il favore della bella Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua “preda” ha una sorella davvero paraplegica, così li fa conoscere e le cose non saranno più come prima per Jocelyn.

Come abbiamo specificato anche all’inizio, il protagonista di Tutti in piedi è anche il regista e lo sceneggiatore. Franck Dubosc si è messo alla prova ben tre volte con questo film ed interpreta il furbissimo Jocelyn. Al suo fianco, ad interpretare la dolce e ingenua Julie, vi è Alexandra Lamy. Di seguito vediamo chi fa parte del cast: Franck Dubosc: Jocelyn; Alexandra Lamy: Florence Montier; Gérard Darmon: Max; Elsa Zylberstein: Marie; Caroline Anglade: Julie Montier; Laurent Bateau: Lucien; François-Xavier Demaison: prete di Lourdes; Claude Brasseur: padre di Jocelyn e Lucien; Christophe Canard: Jacques; Sabina Skalická: Aneta.

