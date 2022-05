Andrea Bocelli, muore la madre Edi: "Ha raggiunto il marito Sandro in Paradiso"

28 maggio 2022 a

Lutto per il cantante Andrea Bocelli: è morta la madre Edi Aringhieri. Si è spenta all’età di 84 anni all’ospedale ’Lotti' di Pontedera (Pisa), dove era ricoverata da alcuni giorni per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

I funerali si terranno domani, domenica 29 maggio, alle ore 9, nella chiesa di Lajatico (Pisa), il paese della famiglia Bocelli. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla pagina ufficiale di Facebook del tenore di fama mondiale. «Con grande dolore il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, mamma di Andrea. Ci mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi - si legge nel post - Ha lasciato la sua casa terrena dopo una lunga e straordinaria vita per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in Paradiso. Tutti i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia, e tutta la famiglia Bocelli in questo momento.

Per coloro che desiderano rendere omaggio alla memoria di Edi, qualsiasi donazione all’Andrea Bocelli Foundation o ad un’altra istituzione benefica sarà un fiore - non tagliato, ma vivo - per contribuire a celebrare la sua memoria, di cui siamo grati».

