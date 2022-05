Ida Platano, chi è la protagonista di Uomini e Donne: il matrimonio e le relazioni nate in tv

28 maggio 2022 a

a

a

Dall'infanzia in Sicilia alla decisione di crescere un figlio da sola, fino alla storia con Riccardo: a Verissimo - oggi 28 maggio 2022 - il racconto di Ida Platano.

Andrea Delogu, per i suoi 40 anni si regala il primo scatto social con il fidanzato Luigi Bruno

Ma chi è Ida Platano? Proprietaria di un negozio e salone di parrucchiera, 40 anni, siciliana, è conosciuta al pubblico per essere una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne Over. Ida ha avuto una lunga relazione con Riccardo Guarnieri, i due hanno partecipato anche a Temptation Island 2018, e nonostante programmassero di sposarsi la loro relazione termina a luglio 2020. Ida torna a Uomini e Donne nel 2021 ed esce con Diego Tavani, ma la loro relazione termina per incomprensioni. Ida esce poi con Alessandro Vicinanza ma la relazione termina tra le lacrime. Riccardo torna nel programma ad aprile 2022 e ricomincia la frequentazione con Ida.

Rita Rusic, si apre lo spacco: l'ultimo video che infiamma i fan. L'ex lady Cecchi Gori fra amori, flirt e successo in tv

Ida, trasferitasi molto giovane a Brescia, si è sposata all'età di 18 anni. Il matrimonio dura dieci anni. Rimasta incinta, porta avanti la gravidanza e così nasce Samuele. Ida più volte ha raccontato come la decisione di crescere un figlio da sola sia stata una delle migliori che abbia mai preso in vita sua. Ora è anche una popolare influencer: vanta quasi 600mila follower.

Bianca Guaccero, dopo la chiusura di Detto Fatto prepara un nuovo progetto in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.