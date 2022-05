Bianca Guaccero, la storia con Nicola Ventola e l'ex marito Dario Acocella: ora un nuovo progetto in tv

28 maggio 2022 a

Bianca Guaccero si racconta oggi a Verissimo - sabato 28 maggio 2022 - e ripercorre con Silvia Toffanin le tappe più importanti della sua carriera tra tv, cinema e teatro, e i momenti più emozionanti della sua vita, tra i quali la nascita della figlia Alice. L'attrice ma anche conduttrice - reduce dalla fine di un'esperienza televisiva di conduttrice della trasmissione Detto Fatto su Rai2 - parla anche dei suoi nuovi progetti professionali e dell'amore per la sua famiglia, che vive in Puglia, sua terra d'origine, alla quale è legatissima.

Ma chi è Bianca Guaccero? L'attrice e conduttrice televisiva, tra le più apprezzate dal pubblico, è originaria della Puglia - è nata a Bitonto - e ha 41 anni. Debutta al cinema con il film Terra bruciata (1999) di Fabio Segatori al quale segue, l'anno successivo, Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini, nel quale è tra i protagonisti. Alterna i ruoli nel cinema con quelli televisivi, recita in teatro e partecipa inoltre ad alcuni programmi televisivi come cantante. Nel 2002 entra nel cast di Mudù. Nel 2003 fa parte del cast della serie Tutti i sogni del mondo, in cui interpreta una delle protagoniste. Nel 2006 è protagonista nella serie Capri, ruolo che ricopre fino al 2010. Nel 2007 è protagonista, con Enzo Decaro e Anna Kanakis, della miniserie La terza verità in cui interpreta il ruolo della giornalista Lidia. Nel 2008, con Andrea Osvárt, affianca Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo su Rai1. Nel 2012 recita nella fiction Walter Chiari - Fino all'ultima risata e incide, sotto lo pseudonimo di BG, il suo primo singolo da cantante, Look Into Myself. Dal 2018 è stata la padrona di casa del programma televisivo Detto fatto di Rai2. "Sono davvero contenta perché sono entrata in punta di piedi a casa di un’altra persona, visto che ho ereditato il programma da Caterina Balivo ed ora la sto arredando secondo il mio gusto”, le sue parole in una intervista. Nel 2021 è stata protagonista della miniserie Fino all'ultimo battito al fianco di Marco Bocci e Violante Placido.

Recentemente Bianca ha parlato anche della sua vita privata e sentimentale. Dopo essersi dichiarata single e pazzamente innamorata solo della figlia Alice la conduttrice ha nuovamente smentito il gossip di un ritorno di fiamma con l’ex Nicola Ventola: “Ormai viene da ridere sia a me che a lui. La verità è che siamo grandi amici e ci vogliamo bene. Niente di più. Sul fronte sentimentale sono ancora in attesa", ha affermato. L'ex marito è Dario Acocella.

