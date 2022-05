LineaBlu, "viaggio nel fascino di Genova". Lo straordinario percorso di Donatella Bianchi su Rai1 oggi sabato 28 maggio

28 maggio 2022 a

​Linea Blu va in onda oggi, sabato 28 maggio alle ore 15,15 su Rai 1 e ci parlerà di una città dal grandissimo fascino. Il viaggio con Donatella Bianchi questa settimana porta infatti a Genova, una città che con il suo porto unisce tante anime in una: lo straordinario, crescente afflusso di merci che sta trasformando anche tecnologicamente le strutture di accoglienza delle navi, impone una grossa spinta all’innovazione, ma in piena sostenibilità.

I grandi progetti in fase di discussione pubblica, come quelli che vedono la svolta green, stanno per trasformare il volto del porto e del tessuto cittadino. L’obiettivo è quello di veder restituito agli abitanti quel litorale urbano così sacrificato, nel secolo appena trascorso, in nome dello sviluppo economico, e di portare nuovo slancio, tenendo conto delle esigenze paesaggistiche e di vivibilità. Ma Genova è anche una città dalle attrattive straordinarie: dai Giardini di Nervi, affacciati sul mare e sede di una meravigliosa manifestazione floristica, si arriva all’Acquario, nel centro del cinquecentesco porto antico, con i suoi progetti di ricerca di salvaguardia del nostro ambiente, sviluppati in piena sinergia con i grandissimi allestimenti di divulgazione sulla vita marina.

Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio, ci sarà Fabio Gallo, che racconterà di un grande appuntamento della tradizione marinara di Camogli. Una manifestazione culturale e gastronomica, che, dopo lo stop forzato del covid, sta riportando migliaia di turisti e visitatori nella cittadina ligure. Un’occasione speciale per portare solidarietà alle mamme e ai bambini fuggiti dall’Ucraina e ospitati nello splendido borgo.

