Francesco Rutelli, chi è l'ex politico sposato con Barbara Palombelli: hanno quattro figli, tre adottati. "Sembrava un fidanzamento occasionale"

Ospite dell'ultimo appuntamento settimanale di Oggi è un altro giorno, dalle 14 su Rai Uno, nel corso della puntata odierna, ci sarà anche Francesco Rutelli. L'ex politico, fondatore dei Verdi Arcobaleno e ministro dell'Ambiente nel governo Ciampi, sindaco di Roma e ministro per i Beni e le attività culturali nonché Vicepresidente del Consiglio nel Governo Prodi II, è sposato con la giornalista Barbara Palombelli dal 1982.

I due, come hanno raccontato in passato sia a Verissimo che proprio a Oggi è un altro giorno, non pensavano di arrivare a quarant'anni di matrimonio. "Sembrava un fidanzamento occasionale, che dovesse durare poco. Per stare 40 anni insieme bisogna condividere il più possibile", aveva detto lui. I due si sono inizialmente sposati con rito civile e, nel 1995, con rito religioso. Hanno avuto un figlio e in seguito nel hanno adottati tre.

La coppia aveva detto di non ricordare la data del loro anniversario e, addirittura, di non aver portato la macchinetta fotografica al primo matrimonio. "Ce la dimenticammo. Un amico andò a comprare una macchinetta usa e getta dal tabaccaio, ma non la sapeva usare e non venne neppure una foto. La formalità non ci fa impazzire. Ci siamo sposati per sancire un legame ma la cerimonia non era primaria per noi. Il viaggio di nozze? Abbiamo lasciato la macchina e siamo andati a piedi a vedere alcuni dei posti più belli del mondo”. Per quanto riguarda la loro scelta di adottare dei figli, "era un desiderio che avevo sin da bambina, ma la realtà dei fatti è sempre molto difficile, in quanto il loro il senso di abbandono rimane per tutta la vita – ha confessato la giornalista – Forse l’amore che tentiamo di riversare su di loro è addirittura più largo e complicato rispetto a quello che ha avuto il nostro figlio naturale, chiamiamolo così”.

