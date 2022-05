Little Tony, chi era: la moglie Giuliana Brugnoli e la figlia Cristiana Ciacci. Come è morto il cantante di San Marino: non ha mai chiesto la cittadinanza italiana

27 maggio 2022 a

A nove anni di distanza dalla sua morte, a Oggi è un altro giorno - nel corso della puntata odierna di venerdì 27 maggio - ecco che verrà ricordato Little Tony, il cantante di San Marino, deceduto nel 2013. Per parlare di lui, nello studio di Serena Bortone, ci saranno la figlia Cristiana Ciacci e Mimma Gasparri.

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, era nato a Tivoli il 9 febbraio 1941 e, come detto, morto il 27 maggio 2013 a Roma. Cantante e attore sammarinese, nonostante fosse nato in Italia e abbia quasi sempre vissuto nella penisola, non ha mai richiesto la cittadinanza. La sua famiglia, infatti, era di San Marino da sette generazioni. Tra le sue canzoni, quelle che vengono ricordate come grandi successi ci sono Cuore matto, Riderà e 24 mila baci, cantata in coppia con Adriano Celentano e classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1961. In totale, sono state dieci le sue apparizioni sul palco dell'Ariston.

Il cantante è scomparso nove anni fa a causa di un tumore ai polmoni. In passato, la sua storica moglie, Giuliana Brugnoli, era morta a causa di un tumore alle ossa. Il loro è stato quindi un destino comune, come ha raccontato in diverse occasioni la figlia Cristiana, nata nel 1974. Da sempre appassionata di musica, non è riuscita ad intraprendere totalmente questa professione a causa di una malattia. Cristiana, infatti, ha sofferto di anoressia per diverso tempo, ma il padre non l'ha mai accettata e in una vecchia intervista la figlia aveva detto che "lui non la concepiva" come tale, "per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell'anima". I rapporti con il padre non sono stati idilliaci e i due si erano anche allontanati, fino alla morte della madre.

